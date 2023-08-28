Bacaleg Rere Tati Sri Bersama Perindo Depok Sosialisasi KTA Berasuransi dan Bagikan Minyak Goreng

DEPOK - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina bersama Ketua DPD Partai Perindo Depok, Anwar Nurdin kembali blusukan secara door to door mensosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dan membagikan minyak goreng ke 500 KK di RT 1 dan 3/7, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas pada Senin (28/8/2023) pagi.

Adapun Rere turut didampingi Barisan Penjaga (Baja) Perindo Kota Depok saat blusukan ke gang sempit tersebut.

"Hari ini kita kembali blusukan di RT 1 dan 3 RW 7, Rangkapan Jaya untuk membagikan minyak goreng kemasan sekaligus," kata Rere saat ditemui dilokasi.

Rere yang juga Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat itu juga menjelaskan kegunaan dari KTA berasuransi dari Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 pada kertas suara di Pemilu 2024 mendatang.

"Ya kita juga mensosialisasikan KTA berasuransi sembari ketuk rumah warga sekaligus menjelaskan kegunaan KTA itu sendiri," ucapnya.

Rere pun saat blusukan tidak hanya bertegur sama melainkan menyerap aspirasi sekaligus melihat kondisi warga di wilayah tersebut. Ia menargetkan 500 warga terjamah sosialisasi KTA berasuransi dan minyak goreng kemasan.

"Kita juga melihat kondisi warga dan menyerap aspirasi. Target hari ini sekitar 500 warga," ujar Rere.