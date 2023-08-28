Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Rere Tati Sri Bersama Perindo Depok Sosialisasi KTA Berasuransi dan Bagikan Minyak Goreng

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:21 WIB
Bacaleg Rere Tati Sri Bersama Perindo Depok Sosialisasi KTA Berasuransi dan Bagikan Minyak Goreng
A
A
A

DEPOK - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina bersama Ketua DPD Partai Perindo Depok, Anwar Nurdin kembali blusukan secara door to door mensosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dan membagikan minyak goreng ke 500 KK di RT 1 dan 3/7, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas pada Senin (28/8/2023) pagi.

Adapun Rere turut didampingi Barisan Penjaga (Baja) Perindo Kota Depok saat blusukan ke gang sempit tersebut.

"Hari ini kita kembali blusukan di RT 1 dan 3 RW 7, Rangkapan Jaya untuk membagikan minyak goreng kemasan sekaligus," kata Rere saat ditemui dilokasi.

Rere yang juga Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat itu juga menjelaskan kegunaan dari KTA berasuransi dari Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 pada kertas suara di Pemilu 2024 mendatang.

"Ya kita juga mensosialisasikan KTA berasuransi sembari ketuk rumah warga sekaligus menjelaskan kegunaan KTA itu sendiri," ucapnya.

Rere pun saat blusukan tidak hanya bertegur sama melainkan menyerap aspirasi sekaligus melihat kondisi warga di wilayah tersebut. Ia menargetkan 500 warga terjamah sosialisasi KTA berasuransi dan minyak goreng kemasan.

"Kita juga melihat kondisi warga dan menyerap aspirasi. Target hari ini sekitar 500 warga," ujar Rere.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement