Perindo Depok: Kita Tetap Konsisten Turun ke Bawah Door to Door Berbagi ke Masyarakat

DEPOK - Ketua DPD Partai Perindo Kota Depok, Anwar Nurdin menyebut partai dengan lambang rajawali dan memiliki nomor urut 16 sesuai dengan ketetapan KPU di Pemilu 2024 mendatang tetap konsisten turun ke bawah secara door to door membagikan rezeki kepada masyarakat.

Diketahui Bacaleg Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Tati Sri Hardina bersama Barisan Penjaga (Baja) Perindo kembali blusukan ke gang sempit di RT 1 dan 3/7, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Senin (28/8/2023) pagi.

"Partai Perindo tetap konsisten turun ke bawah door to door membagikan kepada masyarakat berbagi rezeki terus kita sampaikan dalam artian Partai Perindo peduli kepada masyarakat yang ada di Kota Depok khususnya," ucap Anwar saat ditemui dilokasi.

Anwar menambahkan bahwa Partai Perindo yang diketuai Hary Tanoesoedibjo dan mengusung Bacapres 2024 Ganjar Pranowo mendapat respons positif dari masyarakat Kota Depok saat menggelar kegiatan.

"Masyarakat merespons positif sekali kegiatan kita," ujarnya.

Anwar yang juga maju menjadi Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 8 Depok-Bekasi itu menyebut bahwa KTA yang dikeluarkan Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat Depok-Bekasi Irjen Pol (Purn) Herbert P Sitohang terus dibagikan kepada masyarakat membutuhkan dan tepat sasaran.