HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima KTA Perindo Bersuransi dan Minyak Goreng Gratis, Warga Depok: Sangat Membantu Sekali

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:48 WIB
Terima KTA Perindo Bersuransi dan Minyak Goreng Gratis, Warga Depok: Sangat Membantu Sekali
A
A
A

DEPOK - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina bersama Ketua DPD Partai Perindo Depok, Anwar Nurdin kembali blusukan secara door to door mensosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dan membagikan minyak goreng ke 500 KK di RT 1 dan 3/7, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas pada Senin (28/8/2023) pagi.

Adapun Rere turut didampingi Barisan Penjaga (Baja) Perindo Kota Depok saat blusukan ke gang sempit tersebut.

Yani (55) seorang warga RT 1/7 Rangkapan Jaya menyebut dengan mendapat KTA Asuransi dan minyak goreng gratis dari Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 di surat suara sesuai ketetapan KPU itu sangat membantu terutama bagi rakyat menengah ke bawah.

"Sangat membantu sekali ya bagi kami ini yang memang selama ini (harga) minyak goreng naik diatas kebutuhan sembako kan butuh ya buat sehari hari. Jadi dengan adanya minyak goreng dari Partai Perindo sangat membantu sekali bagi kami rakyat menengah ke bawah," ujar Yani saat ditemui dilokasi.

"KTA berasuransi sangat membantu juga penting sekali," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
