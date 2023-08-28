Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut Mayat Pemulung di Kolong Jembatan Depok Tidak Ada Bekas Kekerasan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:59 WIB
Polisi Sebut Mayat Pemulung di Kolong Jembatan Depok Tidak Ada Bekas Kekerasan
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

DEPOK - Geger penemuan sosok mayat Mr X diduga seorang pemulung di kolong jembatan Jalan Raya Juanda, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, pada Minggu (27/8) kemarin.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi pun membeberkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh tim Inafis dan Dokter Polisi (Dokpol) tidak ditemukan tanda kekerasan dalam tubuh Mr X. Ia menduga Mr X meninggal dunia karena sakit.

 BACA JUGA:

"Setelah di lakukan pengecekan oleh tim identifikasi (inafis) dan Dokpol Polres metro Depok tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada korban dan diduga meninggal karena sakit," ujar Made saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

Made membenarkan bahwa mayat Mr X merupakan seorang pemulung. "Iya (mayat Mr X) seorang pemulung," ucapnya.

 BACA JUGA:

Made menjelaskan kronologis berawal pada Minggu (27/8) pukul 12.27 WIB anggota SPKT dihubungi Panit Lantas Polres Metro Depok Iptu Suparman bahwa ada penemuan mayat di bawah jembatan Jalan Raya Juanda

Halaman:
1 2
      
