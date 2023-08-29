BNPB Lanjutkan Operasi Water Bombing TPST Sarimukti

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, Operasi pemadaman Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan helikopter water bombing BNPB direncanakan berlanjut hingga hari Senin (28/8/2023).

"Berdasarkan pengamatan di lokasi terdampak, asap mulai berkurang dan jarak pandang pengelihatan sudah jauh lebih membaik daripada saat pertama kali operasi water bombing dilakukan pada Jumat yang lalu," ujarnya.

Menurutnya, saat ini titik api di permukaan sekitar 90% sudah berhasil dipadamkan, namun titik api di dalam tumpukan sampah diperkirakan masih 40% yang menyebabkan masih munculnya kepulan asap ke permukaan.

Helikopter BNPB terus lakukan upaya pemadaman sejak hari pertama Jumat 25 Agustus 2023, sebanyak 120.000 liter atau sekitar 120 ton air berhasil ditumpahkan pada tumpukan sampah yang terbakar.