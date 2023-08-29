Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Lanjutkan Operasi Water Bombing TPST Sarimukti

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |00:09 WIB
BNPB Lanjutkan Operasi <i>Water Bombing</i> TPST Sarimukti
Kebakaran TPA Sarimukti (Foto: BNPB)
A
A
A

 

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, Operasi pemadaman Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan helikopter water bombing BNPB direncanakan berlanjut hingga hari Senin (28/8/2023).

"Berdasarkan pengamatan di lokasi terdampak, asap mulai berkurang dan jarak pandang pengelihatan sudah jauh lebih membaik daripada saat pertama kali operasi water bombing dilakukan pada Jumat yang lalu," ujarnya.

Menurutnya, saat ini titik api di permukaan sekitar 90% sudah berhasil dipadamkan, namun titik api di dalam tumpukan sampah diperkirakan masih 40% yang menyebabkan masih munculnya kepulan asap ke permukaan.

Helikopter BNPB terus lakukan upaya pemadaman sejak hari pertama Jumat 25 Agustus 2023, sebanyak 120.000 liter atau sekitar 120 ton air berhasil ditumpahkan pada tumpukan sampah yang terbakar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188617/viral-bCcn_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 961 Orang Meninggal, 293 Warga Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177931/gempa_bumi-CAxV_large.jpg
114 Rumah dan Fasilitas Kesehatan Porak-poranda akibat Gempa M6,6 di Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/340/3157155/kebakaran_hutan-jdS5_large.jpg
BNPB: 16 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Lahan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112604/bnpb-pDCQ_large.jpg
Marak Bencana dalam Sepekan, BNPB: Cuaca Ekstrem Mendominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093021/bnpb-XZNe_large.jpg
5 Orang Tewas Akibat Banjir Sukabumi, BNPB Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Debit Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/525/3080571/kepala_bnpb_kunjungan_ke_kabupaten_garut-aThu_large.jpeg
Kepala BNPB Dorong Progres Transisi Darurat Usai Gempa Bumi di Kabupaten Garut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement