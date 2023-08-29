Jalani Sidang Kode Etik, Irjen Napoleon Dijatuhkan Sanksi Demosi

JAKARTA - Eks terpidana kasus penganiayaan terhadap penista agama M Kace, Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) Polri pada Senin (28/8/2023). Hasilnya, Irjen Napoleon dikenakan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi atau sanksi pemindahan jabatan yang lebih rendah.

"Sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 3 tahun 4 bulan, terhitung semenjak dimutasikan ke Itwasum Polri," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Adapun sidang KKEP Polri tersebut digelar di Divpropam Polri, Mabes Polri, yang mana sidang dipimpin Irwasum Polri, Komjen Ahmad Dofiri sebagai ketua dan Wadankor Brimob Polri, Irjen Imam Widodo sebagai wakil ketua.

Sementara untuk anggota sidang, yakni Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono, Sahli Sosbud Kapolri Irjen Hendro Pandowo, dan Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto.

"Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Lalu, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan," tuturnya.

Ramadhan menerangkan, dalam sidang tersebut terdapat 10 orang saksi yang memberikan keterangannya, diantaranya lima orang hadir secara langsung, tiga orang via zoom, dan dua orang dibacakan keterangannya.

Jika dirinci, lima orang yang hadir, yakni Kompol SMN, Kompol AAA, Ipda AAGPA, Brigpol JF, dan pembina MST. Lalu, 3 orang selanjutnya, yakni Brigjen TAD, Kombes BIMO, dan JST serta dua orang lainnya, Brigjen NSW dan H. TS.

"Adapun perbuatan yang telah dilakukan NB yaitu telah melakukan tindak pidana korupsi terkait penerbitan penghapusan Interpol Red Notice atas nama JST dan atas perbuatannya tersebut terhadap terduga pelanggar berdasarkan Putusan MA dipidana penjara selama 4 tahun telah berkekuatan hukum tetap," tuturnya.