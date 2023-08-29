Balas Kesetiaan Warga, Raja Kediri Jayabaya Bebaskan Pajak

JAYABAYA menjadi raja termasyur dan terbesar di Kerajaan Kediri. Sosoknya mampu mengantarkan kerajaan yang warisan Airlangga ini ke masa kejayaan. Menariknya ada satu kebijakan Jayabaya yakni menjadikan satu wilayah sebagai tanah perdikan.

Hal ini tercermin usai peperangan yang melibatkan antara Kerajaan Panjalu dengan Janggala. Kedua kerajaan ini sebelumnya memang dianugerahkan Airlangga keturunan Dharmawangsa Teguh, dari Kerajaan Mataram untuk kedua anaknya.

Seiring berjalannya waktu, dua kerajaan sang anak ini justru saling berebut kekuasaan hingga terjadi peperangan. Tak terkecuali ketika memasuki masa Jayabaya bertahta di Daha, ibu kota kerajaan. Saat itu sang raja sebagaimana diuraikan pada Prasasti Ngantang bertarikh 7 September 1135, mengisahkan kecintaan rakyatnya ke Jayabaya.

Sebagaimana dikutip dari "Tafsir Sejarah Negarakretagama" karangan Prof Slamet Muljana disebutkan bagaimana prasasti itu menggambarkan pertalian dengan anugerah tanah perdikan Ngantang kepada penduduk Desa Ngantang, desa ini kini konon masuk wilayah di Kabupaten Malang. Di sinilah warga desa tak diwajibkan membayar pajak di masa Kerajaan Panjalu atau Kediri dikuasai Jayabaya.

Dikisahkan pada prasasti itu, warga Desa Ngantang selalu menunjukkan cinta bakti dan kesetiaannya kepada Sri Maharaja Jayabaya, dalam berbagai bahaya selama terpisahnya Janggala dari Panjalu. Yang segera perlu mendapat perhatian ialah moto di atas prasasti yang berbunyi Panjalu Jayati yang berarti Panjalu menang.

Ungkapan itu tidak dapat ditafsirkan lain, kecuali kemenangan Panjalu atas Janggala. Karena pada waktu itu, dua kerajaan itu saling bersaing dan berusaha menghancurkan. Berkat kesetiaannya kepada sang prabu penduduk Ngantang mendapat hadiah tanah perdikan dengan hak-hak istimewa.

Sastrawan sekaligus sejarawan Prof Sutjipto Wirjosuparto mengaitkan Prasasti Ngantang dengan karya sastra Bharatayudha dalam karyanya Kakawin Bharatayudha. Prof Sutjipto Wirjosuparto mengatakan bahwa anugerah tanah perdikan Ngantang itu bertalian dengan kemenangan Jayabaya dalam peperangan melawan kakaknya, yang Kakawin Bhartayudha disebut Hemabhupati.