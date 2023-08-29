Persiapan HUT Ke-25, Pengurus PSMTI Silaturahmi dengan Ketua Dewan Kehormatan Senior

JAKARTA – Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Wilianto Tanta bersama sejumlah pengurus menemui Ketua Dewan Kehormatan PSMTI Sugianto Kusuma di Kantor Pusat Budha Tzu Chi, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jumat (25/8/2023).

Pengurus yang ikut mendampingi Ketua Umum antara lain Ketua Harian I Peng Suyoto yang juga sebagai Ketua Panitia HUT PSMI ke-25; WKU PSMTI Dept. HUKUM HAM dan Advokasi Djoni Toat; WKU PSMTI Dept. Hubungan Ormas dan Lintas Agama Serian Wijatno dan WKU PSMTI Dept. Kaderisasi dan Kepemudaan Johnny Situwanda.

Kedatangan Ketua Umum PSMTI bersama pengurus untuk bersilaturahmi, sekaligus mengundang Sugianto Kusuma untuk hadir di perayaan HUT PSMTI ke-25 yang dilangsungkan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 2 Oktober 2023.

Ketua Panitia HUT PSMTI ke-25 Peng Suyoto mengatakan , dalam pertemuan ini, Sugianto Kusuma mendapat laporan tentang program yang sudah dijalankan dan akan dikerjakan PSMTI, termasuk persiapan perayaan HUT.

“Rangkaian yang kita kerjakan, beliau cukup apresiatif dan mendukung perayaan HUT PSMTI serta menyampaikan saran dan masukan agar penyelenggara HUT bisa berjalan dengan sukses dan lancar,” kata Peng Suyoto, dalam keterangannya.

Menurut Peng Suyoto, saran yang disampaikan Sugianto Kusuma di antaranya PSMTI dapat terus memperjuangkan kesamaan hak dan kewajiban warga suku Tionghoa Indonesia. Kemudian Sugianto Kusuma meminta PSMTI terus menjalin hubungan erat sesama komponen masyarakat tanpa membedakan suku agama dan ras.

“Tak hanya itu, beliau juga berpesan agar PSMTI tidak pernah berhenti menjalankan misinya dalam kegiatan sosial dan budaya dan beliau juga berharap PSMTI dapat mendorong warga Tionghoa Indonesia masuk dalam arus besar pemerintahan,” ujar Peng Suyoto.

Pengurus PSMTI menyampaikan terima kasih atas saran dan dukungannya untuk perayaan ulang tahun perak PSMTI. Setelah mengunjungi Sugianto Kusuma, rencananya pengurus PSMTI akan bertemu sejumlah dewan kehormatan lainnya dan juga Kementerian.

Kementerian Sekretariat Negara menjadi salah satu yang akan dikunjungi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengetahui kepastian kedatangan Presiden Jokowi atas undangan HUT PSMTI yang pernah diberikan pada 15 Mei 2023 lalu.