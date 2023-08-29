Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Magnitudo 7,4 Guncang Tanah Bumbu Kalsel, BNPB Belum Terima Laporan Kerusakan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |08:54 WIB
Gempa Magnitudo 7,4 Guncang Tanah Bumbu Kalsel, BNPB Belum Terima Laporan Kerusakan
BNPB belum terima laporan kerusakan dampak gempa magnitudo 7,4 di Tanah Bumbu, Kalsel. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut, pihaknya belum menerima laporan kerusakan dampak gempa magnitudo 7,4 di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Selasa (29/8/2023) dini hari.

"Sampai pagi ini kami belum menerima laporan kerusakan (dari gempa M7,4 Tanah Bumbu Kalsel)," kata Abdul saat dikonfirmasi.

Abdul menambahkan, gempa yang terjadi dengan magnitudo besar berlangsung deep earthquake sehingga efek guncangan mengayun.

"Karena deep earthquake sehingga efek shaking jadi mengayun," ucapnya.

Sebelumnya, gempa bumi besar bermagnitudo 7,4 mengguncang Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Selasa (29/8/2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa berlangsung pukul 02.55 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403/gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666/gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement