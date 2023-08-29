Gempa Magnitudo 7,4 Guncang Tanah Bumbu Kalsel, BNPB Belum Terima Laporan Kerusakan

BNPB belum terima laporan kerusakan dampak gempa magnitudo 7,4 di Tanah Bumbu, Kalsel. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut, pihaknya belum menerima laporan kerusakan dampak gempa magnitudo 7,4 di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Selasa (29/8/2023) dini hari.

"Sampai pagi ini kami belum menerima laporan kerusakan (dari gempa M7,4 Tanah Bumbu Kalsel)," kata Abdul saat dikonfirmasi.

Abdul menambahkan, gempa yang terjadi dengan magnitudo besar berlangsung deep earthquake sehingga efek guncangan mengayun.

"Karena deep earthquake sehingga efek shaking jadi mengayun," ucapnya.

Sebelumnya, gempa bumi besar bermagnitudo 7,4 mengguncang Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Selasa (29/8/2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa berlangsung pukul 02.55 WIB.