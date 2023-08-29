Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Oknum TNI Tidak Mengenal Pemuda Aceh yang Dianiaya hingga Tewas

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |09:25 WIB
3 Oknum TNI Tidak Mengenal Pemuda Aceh yang Dianiaya hingga Tewas
3 oknum TNI yang menganiaya pemuda Aceh hingga tewas tidak mengenal korbannya (Foto Ilustrasi: Freepik)
JAKARTA - Tiga okum anggota TNI yang menjadi tersangka lantaran melakukan penculikan dan penganiayaan warga aceh Imam Masykur (25) hingga tewas, tak kenal dengan korban.

Hal itu disampaikan Komandan Polisi Militer Kodam Jaya (Danpomdam Jaya) Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar. Tiga oknum pelaku TNI berinisial Praka RM, Praka J, Praka HS tidak mengenal korban.

"Enggak saling kenal (korban dan pelaku). Enggak kenal," kata dia saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

Irsyad mengatakan, ketiga oknum TNI sudah mengetahui apabila Imam menjual obat-obatan. RM, J, dan HS akhirnya mengaku menjadi polisi bodong sehingga bisa menculik dan memeras Imam.

"Ya dia sudah mengetahui kalau kelompok ini penjual obat-obatan itu, dan kalau dia diculik, diperas, dia cenderung tidak lapor dengan kepolisian. Jadi pura-pura jadi polisi bodong, tangkep, terus meminta sejumlah uang buat ditebus," ujar Irsyad.

Irsyad menduga penculikan itu kelewatan sehingga menyebabkan korban tewas. "Namun pelaksanaannya mungkin kelewatan sehingga menyebabkan meninggal itu aja simpel," papar dia.

