HOME NEWS NASIONAL

Kunjungan ke Pekalongan, Presiden Jokowi Bakal Buka Muktamar Sufi Internasional 2023

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |09:28 WIB
Kunjungan ke Pekalongan, Presiden Jokowi Bakal Buka Muktamar Sufi Internasional 2023
Presiden Jokowi kunker ke Pekalongan untuk membuka muktamar Sufi Internasional. (BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (29/8/2023).

Dengan menggunakan pesawat khusus ATR 72-500, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandara Cakrabhuwana di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Tampak menyambut ketibaan Presiden di Bandara Cakrabhuwana yakni Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo beserta istri, Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus beserta istri, Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati, dan Danlanud Sugiri Sukarni Letkol Pnb. Supardo Butarbutar beserta istri.

Dari Kota Cirebon, Presiden akan menuju Kota Pekalongan dengan menggunakan rangkaian kendaraan. Di Kota Pekalongan, Presiden Jokowi diagendakan untuk meresmikan pembukaan Muktamar Sufi Internasional Tahun 2023 yang digelar di Sahid International Convention Center.

Telusuri berita news lainnya
