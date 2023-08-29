Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Usut Kasus Baru Terkait Dugaan Korupsi di Pemkot Bima

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |10:09 WIB
KPK Usut Kasus Baru Terkait Dugaan Korupsi di Pemkot Bima
KPK usut kasus baru di Pemkot Bima. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kasus baru tersebut terungkap setelah tim KPK menggeledah sejumlah lokasi di Kota Bima, hari ini.

"Terkait penyidikan perkara baru," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (29/8/2023).

Sebagaimana diketahui, tim penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Bima, hari ini. Salah satu lokasi yang digeledah yakni ruang kerja Wali Kota Bima.

"Informasi yang kami peroleh, betul hari ini ada tim KPK di Kota Bima," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi soal penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan. Bukti tambahan itu dibutuhkan untuk melengkapi penyidikan perkara baru yang sedang disidik KPK.

