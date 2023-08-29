Ganjar Pranowo : Ekonomi Hijau Jadi Kekuatan Indonesia di Masa Depan

Ganjar Pranowo mengatakan ekonomi hijau jadi kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memaparkan salah satu poin penting untuk mewujudkan transformasi ekonomi hijau yang tengah digenjot Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni penerapan kurikulum pembangunan berkelanjutan di semua jurusan universitas.

Dengan begitu, percepatan yang telah dikerjakan pemerintah dapat dilanjutkan generasi mendatang.

Hal tersebut dijelaskan Ganjar dalam pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Pancasila (UP) Tahun Ajaran 2023/2024 di Gedung Serba Guna UP, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Senin 28 Agustus 2023.

“Dunia kampus perlu memasukan kurikulum pembangunan berkelanjutan di semua jurusan, agar sesuai dengan tujuan untuk melakukan transformasi ekonomi hijau,” kata Ganjar dalam keterangan yang diterima, Selasa (29/8/2023).

Ekonomi hijau, kata Ganjar, menjadi kekuatan perekonomian Indonesia di masa depan. Terlebih, Indonesia punya sumber daya seperti hutan, sungai, biogas, hingga tenaga surya untuk menghasilkan energi bersih dan ramah lingkungan.

“Hari ini banyak orang gelisah karena cerita polusi di mana-mana dan kemudian orang mulai berpikir, bagaimana ekonomi hijau? Bagaimana ekonomi sirkular?” tuturnya.

Dalam mewujudkan transformasi ekonomi hijau, Ganjar menyebut pemanfaatan teknologi sudah harus mulai dikuasai anak-anak muda dengan kemampuan adaptasi dan upgrading pengetahuan baru.

Karena itu, kurikulum pembangunan berkelanjutan diperlukan agar anak-anak muda memiliki kecakapan skill dan keilmuan untuk melanjutkan pekerjaan besar setiap pemimpin bangsa, termasuk transformasi ekonomi hijau.

“Kampus harus bisa memasukan kurikulum siber dan komputasi kuantum di semua jurusan agar semua mahasiswa makin paham bagaimana melakukan inovasi sektoral dengan mengadopsi lompatan teknologi,” pungkas Ganjar.