Sejarah dan Asal-usul Kota Bandung

JAKARTA-Sejarah dan asal-usul kota Bandung yang jarang banyak orang tahu. Pasalnya, wilayah yang memiliki julukan kota kembang ini punya catatan sejarah.

Berikut catatan sejarah dan asal usul kota Bandung:

Perlu kamu ketahui bahwa sejak masa penjajahan kolonial Belanda, kota Bandung banyak dihuni oleh para kompeni Belanda. Hunian kota ini dimanfaatkan oleh Gurbenur Hindia Belanda, Herman Willem Daendels sebagai tempat persinggahan dan pemungkiman pada tahun 1810-1811.

Di era pemerintahannya, Daendels membangun beberapa jalan raya dengan tenaga rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing. Hingga seiring berjalannya waktu wilayah kota Bandung menjadi lebih luas dan bagus.

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, banyak orang yang mengira bahwa kota Bandung pertama kali dibuat dan diciptkan oleh Deandels. Padahal kenyataanya kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu dipimpin langsung oleh Bupati. Dengan kata lain Bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (The Founding Father) Kota Bandung.