Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah dan Asal-usul Kota Bandung

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |10:33 WIB
Sejarah dan Asal-usul Kota Bandung
Ilustrasi sejarah Bandung ( Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA-Sejarah dan asal-usul kota Bandung yang jarang banyak orang tahu. Pasalnya, wilayah yang memiliki julukan kota kembang ini punya catatan sejarah.

Berikut catatan sejarah dan asal usul kota Bandung:

Perlu kamu ketahui bahwa sejak masa penjajahan kolonial Belanda, kota Bandung banyak dihuni oleh para kompeni Belanda. Hunian kota ini dimanfaatkan oleh Gurbenur Hindia Belanda, Herman Willem Daendels sebagai tempat persinggahan dan pemungkiman pada tahun 1810-1811.

Di era pemerintahannya, Daendels membangun beberapa jalan raya dengan tenaga rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing. Hingga seiring berjalannya waktu wilayah kota Bandung menjadi lebih luas dan bagus.

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, banyak orang yang mengira bahwa kota Bandung pertama kali dibuat dan diciptkan oleh Deandels. Padahal kenyataanya kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu dipimpin langsung oleh Bupati. Dengan kata lain Bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (The Founding Father) Kota Bandung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/391/3185745//soundrenaline_bandung-by6C_large.jpg
Soundrenaline Sana-Sini Hadirkan Pengalaman Musik dan Seni di Pusat Kota Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/194/3179007//desainer_muda_callista_aldenia_karyanya_dipakai_billie_eilish-e2Rq_large.jpg
Desainer Muda Callista Aldenia, Karyanya Dipakai Billie Eilish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174775//viral-fDmX_large.jpg
Viral! Macan Tutul Berukuran Besar Masuk Hotel di Bandung, Pengunjung Panik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/598/3173842//aletha_abew-QHhj_large.JPG
Momen Lucu Liburan Aletha Abew: Dari Teriak di Udara Sampai Kaki Becek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/298/3173512//viral-i7Sy_large.jpg
Viral Anak SMA Kumpulkan dan Masak Tahu yang Ada di Menu MBG, Netizen: Daripada Gak Dimakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/340/3167913//ibu_dan_dua_anak_ditemukan_tewas-jZVf_large.jpg
Bandung Geger! Ibu dan Dua Anaknya Ditemukan Tewas di Kontrakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement