Ganjar Tampil di Podcast Kaesang, Sampaikan Antisipasi Perpecahan pada Pilpres 2024

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo membeberkan antisipasi perpecahan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu disampaikan Ganjar di dalam podcast Kaesang Pangarep by GK Hebat.

Mulanya, Kaesang bertanya terkait antisipasi Ganjar Pranowo agar Pilpres 2024 tak menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Bagi Ganjar, Indonesia ini telah menegakan demokrasi sudah lama. Pemilihan langsung, kata Ganjar, mulai dilakukan pada era SBY dan Jokowi. Dengan demikian, ia menilai, proses pemilihan di Indonesia telah berjalan 20 tahun.

"Maka sebenarnya setiap 5 tahun kita memilih pemimpin, sudah biasalah. Kita juga sudah belajar dari 10 tahun yang kemarin, dua kali pemilu itu terjadi pembelahan masyarakat," tutur Ganjar seperti dikutip, Selasa (29/8/2023).

Kendati demikian, Ganjar berpesan, buanglah hoaks dan hentikan cara yang tidak benar dalam hadapi Pilpres 2024. Ia juga menrkankan agar tak ada isu identitas yang dimainkan dalam Pilpres 2024.

"Saya pesan, kita buang hoaks ramai-ramai, udah deh hentikan cara-cara yang tidak benar dan jangan memecah belah, jangan membawa isu identutas. Kita sudah belajar semuanya, dan itu bisa terjadi," kata Ganjar.