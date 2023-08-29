HUT Ke-75 Polwan, Polri Ungkap Peran Penting Polisi Wanita Kawal Pemilu Damai 2024

JAKARTA - Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa peran Polwan dalam pengamanan Pemilu damai 2024 sangatlah penting. Menurut Dedi, Polwan akan memiliki porsi yang sama dengan polisi laki-laki dalam mengawal pesta demokrasi yang aman dan damai.

“Peran polwan sangat besar sama dengan laki-laki, kehadiran di tengah masyarakat, bhabinkamtibmas, di TPS,” kata Dedi dalam sambutannya di diskusi HUT Polwan, Selasa (29/8/2023).

Desi menyebut, Polwan dalam menjaga keamanan dari tingkat Bhabinkamtibmas sangat diapresiasi. Jajaran Polwan bekerja keras tanpa lelah dan takut mengawal serta menghadapi tantangan.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan, tak dipungkiri bahwa tahapan Pilkada dan sengketa Pemilu menjadi yang sangat memerlukan peran Polri. Sebab, dalam dua tahapan itu, relawan yang sangat militan rentan terjadi gesekan.

“Pembekalan pemilu ini teman-teman harus pahami agar selalu siap,” ujar Dedi.

Tak lupa, Jenderal Bintang Dua ini mengingatkan pesan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran selalu menambah dan menekankan kompetensi.

Bahkan, Dedi memastikan selalu memberikan dukungan penuh kepada anggota yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam ataupun luar negeri.