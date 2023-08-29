Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebelum Acara Sufi Internasional, Ganjar Silaturahmi ke Habib Bidin

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |11:41 WIB
Sebelum Acara Sufi Internasional, Ganjar Silaturahmi ke Habib Bidin
Ganjar bertemu dengan Habib Bidin (Foto : MPI)
A
A
A

PEKALONGAN - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menyempatkan bersilaturahmi ke rumah Habib Ali Zainal Abidin Assegaf atau yang akrab disapa Habib Bidin.

Ganjar berada di Pekalongan karena akan menghadiri acara Mukmatar Sufi Internasional 2023 di Sahid International Convention Center. Ia bercerita, sudah lama ingin menyambangi kediaman Habib Bidin akan tetapi niat tersebut belum terealisasi.

"Saya tuh janji dengan beliau sudah lama gabisa mampir-mampir. Maka hari ini pas disini, pas nanti nunggu acara jemput pak presiden saya mampir kesini," kata Ganjar di rumah habib Bidin, Jalan Toba, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023).

Ia mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya bercerita banyak persiapan acara Mukmatar Sufi Internasional 2023. Selain itu Habib Bidin juga menceritakan soal garis keturunan Habib Luthfi.

"Bercerita banyak soal silsilah Habib Luthfi sampai ke beliau (Habib Bidin) bahkan banyak cerita-cerita yang kita kadang-kadang kita tidak memahami tapi terjadi. Habib Bidin ini menceritakan runtut dengan bagus dan faktanya baru terjadi hari ini kita rasakan," katanya.

Ganjar mengatakan, jelang purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah ini, dia tidak akan lupa pesan yang selalu habib Luthfi sampaikan, soal menjaga NKRI. Serta pesan agar selalu berbuat baik kepada semua orang.

"Satu yang kita selalu jaga adalah apa yang Habib Luthfi selalu sampaikan pada kita jaga NKRI dan bagaimana kita baik dengan orang, bagaimana kita menolong orang ceritanya kebaikan," katanya.

