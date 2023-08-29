Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi : Urusan 2024 Tidak Usah Tergesa-gesa, Atraksi Politiknya Belum Selesai

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |11:48 WIB
Jokowi : Urusan 2024 Tidak Usah Tergesa-gesa, Atraksi Politiknya Belum Selesai
Presiden Jokowi menyebut untuk urusan 2024 tidak usah terburu-buru, atraksi politiknya masih belum selesai. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar urusan politik pada 2024 untuk tidak tergesa-gesa. Menurutnya, saat ini atraksi politik belum benar-benar selesai.

"Oleh sebab itu saya pesan, urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo ojo kesusu, kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapimnas JAMAN 2023, yang disiarkan secara daring, Selasa (29/8/2023).

"Karena saya melihat atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri sana-sini saya melihat masih. Saya enggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Jadi masih ngalor-ngidul," tuturnya.

Jokowi mengaku saat ini masih mengamati dari kejauhan terkait Pemilu 2024. Ia menyebut, parpol masih saling mencari koalisi sampai saat ini.

"Jadi kita dari jauh mengamati saja mengamati dulu setuju ndak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi, partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas, cawapresnya siapa juga belum jelas. Bener nda? Belum jelas, kok malah dijawab," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
