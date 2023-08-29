Gempa M6,4 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berkekuatan Magnitudo 6,4 yang mengguncang wilayah Seram Bagian Timur, Maluku tak berpotensi tsunami.

"Tak berpotensi tsunami," tulis BMKG melalui laman resminya, Selasa (29/8/2023).

Gempa tersebut terjadi pada 11:34:46 WIB, Lokasi koordinat gempa berada pada 5.54 LS-130.04 BT.

Pusat gempa berada pada 275 km Barat Daya Seram Bagian Timur. Kedalamannya 209 Km. "Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," imbuh BMKG.

(Arief Setyadi )