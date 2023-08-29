Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,4 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |11:52 WIB
Gempa M6,4 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berkekuatan Magnitudo 6,4 yang mengguncang wilayah Seram Bagian Timur, Maluku tak berpotensi tsunami.

"Tak berpotensi tsunami," tulis BMKG melalui laman resminya, Selasa (29/8/2023).

Gempa tersebut terjadi pada 11:34:46 WIB, Lokasi koordinat gempa berada pada 5.54 LS-130.04 BT.

Pusat gempa berada pada 275 km Barat Daya Seram Bagian Timur. Kedalamannya 209 Km. "Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," imbuh BMKG.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Maluku gempa
