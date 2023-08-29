Pakai Sarung, Ganjar Sambut Kedatangan Jokowi di Acara Muktamar Sufi Internasional

Ganjar Pranowo menyambut kedatangan Presiden Jokowi di acara Forum Sufi Internasional (Foto : MPI)

PEKALONGAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Mukmatar Sufi Internasional 2023 di Sahid International Convention Center, Pekalongan, Jawa Tengah. Kedatangan Jokowi disambut hangat Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang mengenakan sarung dan peci.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Jokowi tiba sekitar pukul 11.39 WIB Presiden datang bersama Ibu Negara Iriana Jokowi.

Sebelumnya Ganjar lebih dulu tiba sekitar pukul 10.45 WIB, dilanjut dengan kedatangan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang tiba bersamaan pukul 10.59 WIB.

Terlihat Jokowi tiba mengenakan kemeja berwarna putih di balut jas dan peci hitam. Selanjutnya setelah turun dari mobil Jokowi menyalami Ganjar, yang terlihat mengenakan sarung bercorak coklat.

Ganjar nampak datang ke acara itu didampingi oleh sang istri Siti Atikoh. Terlihat Ganjar selalu melempar senyum kepada para peserta yang sesekali memanggil dirinya.

Kedatangan Jokowi juga disambut meriah oleh peserta acara yang telah hadir di lokasi. Beberapa peserta juga sempat dipersilahkan untuk berfoto bersama Jokowi.

"Pak Jokowi, Bapak," ucap salah satu peserta, Selasa (29/8/2023).