HOME NEWS NASIONAL

KPK Korek Pengakuan Bos Perusahaan Swasta soal Aliran Uang untuk Pejabat Basarnas

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |12:44 WIB
KPK Korek Pengakuan Bos Perusahaan Swasta soal Aliran Uang untuk Pejabat Basarnas
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri. (Foto: MPI)
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014 di Badan SAR Nasional Republik Indonesia (Basarnas RI).

William Widarta dikorek pengakuannya soal keikutsertaan perusahaannya dalam lelang proyek di Basarnas RI. Tak hanya itu, William juga dicecar tim penyidik soal aliran uang untuk para pejabat Basarnas RI. Diduga, ada beberapa pejabat Basarnas yang turut menerima aliran uang dari pihak swasta.

"William Widarta (Direktur CV Delima Mandiri), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan keikutsertaan perusahaan saksi dalam kegiatan lelang di Basarnas," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (29/8/2023).

"Dikonfirmasi juga terkait dugaan adanya pemberian dan aliran uang dari pihak swasta ke beberapa pihak pejabat internal di Basarnas," sambungnya.

Selain William, penyidik juga telah memeriksa Pranata Komputer Ahli Madya pada Basarnas RI, Ari Mustofa, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Penyidik mendalami keterangan Ari Mustofa terkait berbagai tahapan lelang proyek di Basarnas.

"Ari Mustofa (PNS /Pranata Komputar Ahli Madya pada Badan SAR Nasional) /PPK serta Tim Pokja Basarnas Periode 2012-2018), saksi hadir dan didalami keterangannya antara lain terkait dengan berbagai tahapan lelang proyek di Basarnas," jelas Ali.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan truk angkut personil dan rescue carrier vehicle di Badan SAR Nasional (Basarnas RI) tahun 2014. Pengadaan truk angkut dan kendaraan penyelamatan tersebut diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar.

