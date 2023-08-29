Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Selama Setahun, DPR Terima Ribuan Aduan Rakyat

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:10 WIB
Selama Setahun, DPR Terima Ribuan Aduan Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Felldy Utama)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan berbagai capaian DPR, termasuk bagaimana dewan banyak menerima aduan dari rakyat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna Khusus Tahun 2022-2023 tentang Penyampaian Laporan Kinerja dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 DPR RI.

Dalam pidatonya, Puan mengungkapkan, dewan legislatif telah mendapatkan ribuan aspirasi dari masyarakat yang telah disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Sejak tanggal 16 Agustus 2022 hingga 25 Juli 2023, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 4.603 surat fisik dan 255 surat melalui website," kata Puan dalam rapat paripurna khusus yang digelar di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Ketua DPP PDI-Perjuangan itu menyebutkan terdapat lima bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi tersebut ditindaklanjuti ke AKD

"Yaitu Hukum, HAM dan Keamanan, Pertanahan dan Reformasi Agraria, Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan BUMN, Ekonomi Keuangan serta Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan ESDM," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
