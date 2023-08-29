Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Buka Muktamar Sufi Internasional 2023: Indonesia Makin Dikenal sebagai Islam Moderat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:51 WIB
Jokowi Buka Muktamar Sufi Internasional 2023: Indonesia Makin Dikenal sebagai Islam Moderat
Presiden Jokowi buka muktamar sufi internasional (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Muktamar Sufi Internasional tahun 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah pada siang hari ini Selasa (29/8/2023).

Jokowi mengatakan pelaksanaan Muktamar tersebut sangat penting bagi Indonesia. Sebab, katanya akan membuat Indonesia semakin dikenal sebagai contoh Islam moderat.

"Dan pelaksanaan Muktamar ini sangat penting bagi Indonesia akan membuat Indonesia semakin dikenal sebagai contoh Islam moderat, akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia dan membuat Indonesia semakin diperhitungkan," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menjelaskan pelaksanaan Muktamar tersebut juga punya arti yang sangat penting bagi Indonesia. Arti penting itu membuktikan Islam Indonesia, kata Jokowi, tidak lagi berada di pinggiran.

"Membuktikan bahwa Islam Indonesia tidak lagi berada lagi di pinggiran tetapi punya peran yang sangat strategis berkontribusi untuk membangun peradaban dunia yang damai dan harmonis," ujarnya.

Muktamar tersebut, kata Jokowi, mengenjahwantahkan nilai-nilai luhur tasawuf thoriqoh, mendekatkan tasawuf dan thoriqoh kepada negara masing-masing.

