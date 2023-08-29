Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-78 DPR, Puan: Anggota Dewan Jangan Sering Rapat di Luar

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:55 WIB
HUT Ke-78 DPR, Puan: Anggota Dewan Jangan Sering Rapat di Luar
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyinggung soal beragam kritikan yang kerap menerpa anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disinggung dalam rapat paripurna khusus dalam rangka peringatan HUT ke-78 DPR RI.

Puan meminta anggota dewan harus memperhatikan berbagai kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat kepada DPR. Ada sejumlah hal kritik yang harus diperhatikan.

"Pertama meningkatkan kehadiran anggota DPR RI dalam rapat-rapat urusan rakyat. Kita jangan lebih sering rapat di luar DPR dari pada rapat di DPR,” kata Puan di ruang sidang paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Hasil kritikan lainnya yang harus diperhatikan anggota DPR adalah terkait tindak lanjut dari hasil rapat bersama pemerintah. Puan mengingatkan agar seluruh anggota DPR RI lebih responsif dan cekatan dalam merealisasikan rekomendasi dan kebijakan berdasarkan hasil rapat demi memenuhi kebutuhan rakyat.

"Meningkatkan atensi pada tindak lanjut dari hasil-hasil rapat bersama pemerintah. Rekomendasi dan kesimpulan rapat jangan hanya menjadi catatan kata-kata di atas kertas," ujarnya.

Puan meminta anggota dewan untuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada rakyat atas apa yang telah dikerjakan oleh DPR RI. Kemudian, juga agar meningkatkan partisipasi publik dalam menyusun undang-undang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183219/ketua_dpr_puan_maharani-VPzK_large.jpg
Hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR Bicara soal Peacebuilding di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183213/puan_maharani-FNx3_large.jpg
Bertemu Ketua Parlemen Korsel, DPR Dorong Kerja Sama Investasi Hijau-Kolaborasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666/ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611/dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181520/sidang_etik-0YeI_large.jpg
Sidang MKD: Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Terbukti Langgar Etik DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181518/sidang_etik-YNwV_large.jpg
MKD: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Etik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement