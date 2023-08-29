HUT Ke-78 DPR, Puan: Anggota Dewan Jangan Sering Rapat di Luar

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyinggung soal beragam kritikan yang kerap menerpa anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disinggung dalam rapat paripurna khusus dalam rangka peringatan HUT ke-78 DPR RI.

Puan meminta anggota dewan harus memperhatikan berbagai kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat kepada DPR. Ada sejumlah hal kritik yang harus diperhatikan.

"Pertama meningkatkan kehadiran anggota DPR RI dalam rapat-rapat urusan rakyat. Kita jangan lebih sering rapat di luar DPR dari pada rapat di DPR,” kata Puan di ruang sidang paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Hasil kritikan lainnya yang harus diperhatikan anggota DPR adalah terkait tindak lanjut dari hasil rapat bersama pemerintah. Puan mengingatkan agar seluruh anggota DPR RI lebih responsif dan cekatan dalam merealisasikan rekomendasi dan kebijakan berdasarkan hasil rapat demi memenuhi kebutuhan rakyat.

"Meningkatkan atensi pada tindak lanjut dari hasil-hasil rapat bersama pemerintah. Rekomendasi dan kesimpulan rapat jangan hanya menjadi catatan kata-kata di atas kertas," ujarnya.

Puan meminta anggota dewan untuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada rakyat atas apa yang telah dikerjakan oleh DPR RI. Kemudian, juga agar meningkatkan partisipasi publik dalam menyusun undang-undang.