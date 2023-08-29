Kasus Intoleransi Masih Ditemukan di Indonesia, Jokowi Ajak Masyarakat Jaga Persatuan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masih ditemukannya beberapa kasus intoleransi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Muktamar Sufi Internasional 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023).

"Memang masih ditemukan hal-hal beberapa kasus intoleransi. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama agar kita bisa meningkatkan toleransi agar Indonesia dan dunia terjaga perdamaiannya," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi meminta masyarakat agar selalu ingat bahwa Indonesia memiliki perbedaan dan keberagaman. Toleransi tersebut digunakan untuk menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada.

"Kita harus terus saling mengingatkan tentang adanya perbedaan, tentang adanya keberagaman tapi keberagaman yang harus dilanjutkan dengan toleransi dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Sikap moderat dan saling berinteraksi akan memungkinkan kita untuk bersatu dalam keberagaman. Unity and diversity," kata Jokowi.

Sebagai negara berpenduduk majemuk, kata Jokowi, Unity and diversity adalah semangat bangsa Indonesia dengan 270 juta penduduk yang beragam. Baik dari beragam etnis dan beragam agama.