Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Perjalanan Karier Praka Riswandi Manik, Paspampres yang Tewaskan Pemuda Asal Aceh

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:18 WIB
Profil dan Perjalanan Karier Praka Riswandi Manik, Paspampres yang Tewaskan Pemuda Asal Aceh
Praka Riswandi Manik (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Praka Riswandi Manik, oknum anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) disorot karena melakukan penculikan, penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap warga Aceh, Imam Masykur (25).

Berikut profil singkatnya:

Praka Riswandi kelahiran 3 Juni 1994. Bila melihat dari tahun kelahirannya, maka umur Praka Riswandi 29 tahun.

Riswandi berasal dari kesatuan TNI Angkatan Darat (AD). Saat masih berpangkat Prada, Riswandi pernah bertugas menjadi Polisi Militer.

Praka Riswandi yang merupakan anggota Ta Walis 3/3/11 Ki C Walis Yonwalprotneg Paspampres. Saat ini, tergabung dalam Grup A Paspampres.

Melansir wikipedia, Grup A Paspampres merupakan satuan jajaran Pasukan Pengamanan Presiden, Grup ini bermarkas di Jakarta.

Motto yang digunakan adalah Berani Setia Waspada, yang mempunyai makna bahwa di samping sebagai prajurit yang setia terhadap tugas, setia kepada Pancasila dan Sapta Marga, setia kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan senantiasa menjaga kewaspadaan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement