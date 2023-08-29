Ini Tampang 3 Oknum TNI Tersangka Penculikan dan Pembunuhan Sadis Pemuda Aceh

JAKARTA - Tampang 3 oknum TNI tersangka penculikan dan pembunuhan sadis Pemuda Aceh, Imam Masykur akan dibahas dalam artikel ini.

Dalam foto yang diterima awak media, ketiga pelaku memakai kaos tahanan Pomad Jaya warna kuning. Ketiganya juga berpenampilan plontos.

Pomdam Jaya telah menahan tiga orang anggota TNI pelaku penculikan dan penganiayaan Imam Masykur.

Salah satu tersangka adalah oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Praka Riswandi Manik, anggota Ta Walis 3/3/11 Ki C Walis Yonwalprotneg Paspampres. Sementara dua lainnya dari kesatuan Direktorat Topografi dan Satuan Kodam Iskandar Muda.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari mengungkapkan, selain tiga oknum TNI, ada satu warga sipil yang menjadi tersangka dalam kasus penculikan dan penganiayaan warga Aceh Imam Masykur hingga tewas.

"Selain dari tiga oknum tersebut, ada juga tersangka dari sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya," kata Hamim kepada wartawan, Selasa (29/8/2023).

Pomdam Jaya kata dia akan terus mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Bahkan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memerintahkan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) untuk menurunkan bantuan.