HOME NEWS NASIONAL

Beri Materi Pelatihan Jubir, Hary Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya Mengenal Lawan Bicara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:42 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo turut memberikan materi dalam pelatihan juru bicara (jubir) yang digelar Partai Perindo untuk kalangan artis dan zilenial di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (29/8). Hary menekankan pentingnya untuk mengenal lawan bicara.

Hal itu ditekankan Hary agar apa yang disampaikan sebagai pembicara dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga, sebagai seorang pembicara dapat memberikan materi yang efektif.

“Kalau mau jadi jubir yang efektif itu we have to know the audience. Bicara sama petani, bicara disini, di kampus atau UKM itu pasti cara bicaranya berbeda. Kalau bicara di UKM atau petani pakai bahasa yang teknikal itu ya tidak masuk,” ucap Hary Tanosoedibjo dalam paparannya, Selasa (29/8/2023).

Selanjutnya, juru bicara Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu- harus percaya diri dan yakin terhadap apa yang disampaikan. Hal ini penting sebab lawan bicara atau pendengar juga akan ikut yakin terhadap apa yang disampaikan.

“Kalau mau yakinkan orang engga confident ya enggak jalan, kita harus percaya diri. Kalau orang percaya diri maka apa yang disampaikan pasti meyakinkan,” ungkap Ketua Umum Partai Perindo itu -Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Terakhir, seorang jubir harus mampu menyampaikan materi dengan sistematis. Penyampaian yang sistematis akan mengajak pendengarnya untuk terus mengikuti apa yang dibicarakan.

Halaman:
1 2
      
