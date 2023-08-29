19 Perwira TNI Pecah Bintang, Ini Daftar Lengkapnya!

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali melakukan mutasi dan promosi jabatan di tiga matra TNI, baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) maupun Angkatan Udara (AU). Sebanyak 19 perwira menengah (Pamen) mengalami pecah bintang.

Kebijakan mutasi tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/953/VIII/2023 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan tentara Nasional Indonesia.

Dalam SK mutasi yang ditandatangai Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Kamis, 24 Agustus 2023 total ada 75 Perwira TNI yang dimutasi dan dirotasi.

Sebanyak 19 perwira menengah ini akan mendapatkan penambahan satu bintang di pundak, yaitu Brigadir Jenderal (Brigjen) untuk TNI AD, Laksamana Pertama (Laksma) untuk TNI AL, dan Marsekal Pertama (Marsma) untuk TNI AU. Dengan demikian mereka akan mengemban tugas dan tanggung jawab baru.

Berikut daftar lengkap 19 Pamen yang mendapatkan kenaikan pangkat atau pecah bintang di bulan ini:

1. Kolonel Inf. Ayi Lesmana, jabatan lama Pamen Denmabesad diangkat menjadi Dir Vet Ditjen Pothan Kemhan menggantikan Brigjen TNI Heri Pribadi yang dimutasi menjadi Ses Ditjen Pothan Kemhan

2. Kolonel Mar. Raja Erjan HS Girsang, diangkat menjadi Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas menggantikan Laksma TNI Deny Septiana yang dimutasi menjadi Waaspotmar KSAL

3. Kolonel Laut (T) Saban Nur Subkhan, diangkat menjadi Dir Min Lakgar Ditjen Renhan Kemhan menggantikan Laksma TNI Didik Joko Sukmono yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

4. Kolonel Laut (S) Suprihandono, diangkat menjadi Inspektur Kogabwilhan III Laksma TNI Hakman Tallulembang, yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

5. Kolonel Laut (P) Wawan Trisatya Atmaja, diangkat menjadi Danguspurla Koarmada III menggantikan Laksma TNI Mochammad Riza yang dimutasi menjadi Kas Kolinlamil