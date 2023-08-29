6 Pati TNI Dapat Kenaikan Pangkat, Berikut Nama-Namanya

JAKARTA - Sejumlah perwira tinggi TNI mendapatkan promosi dan mutasi. Pergeseran jabatan itu tercantum dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/953/VIII/2023 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan tentara Nasional Indonesia yang ditandatangani Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Kamis, 24 Agustus 2023.

Dari surat keputusan tersebut, enam perwira tinggi dari tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) mendapatkan kenaikan pangkat.

Dalam SK Mutasi tersebut, para Pati TNI tersebut akan mendapatkan tugas dan tanggung jawab sekaligus mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Mayor Jenderal (Mayjen) untuk TNI AD, Laksamana Muda (Laksda) untuk TNI AL, dan Marsekal Muda (Marsda) untuk TNI AU.

Adapun enam Pati TNI yang mendapat kenaikan pangkat menjadi bintang dua yakni Laksma TNI Sri Yanto diangkat menjadi Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan menggantikan Laksda TNI Hendrawan Bayu Prewito yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

Kemudian Laksma TNI Ali Triswanto, diangkat menjadi Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas menggantikan Laksda TNI Yeheskiel Katiandagho yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.