HOME NEWS NASIONAL

Resmi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Ketum Hanura OSO: Jaminan Menang Ada di Anak Muda

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |15:38 WIB
Resmi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Ketum Hanura OSO: Jaminan Menang Ada di Anak Muda
Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang atau yang akrab dipanggil OSO mengatakan pihaknya akan terus memaksimalkan suara milenial demi memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Menurutnya, penentu kemenangan adalah milenial. Terlebih, saat ini persentase milenial mencapai 67 persen. Ia juga mengatakan banyaknya partai politik (parpol) pendukung tak menjamin kemenangan di Pilpres 2024.

"Jaminannya di milenial, anak muda, wanita dan pria yang muda, itu jaminannya. Siapa yang megang anak muda, itulah dia yang kuat," ucap OSO.

OSO pun berseloroh ketika Joko Widodo (Jokowi) dua kali menang di Pilpres walupun berbadan kecil.

"Koalisi Pak Jokowi di periode pertama itu kurus, enggak gemuk kan tapi bisa menang. Itu contoh," ujarnya.

Topik Artikel :
Partai Hanura Ganjar Pranowo
