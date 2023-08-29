Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hoax Info Tawuran hingga Budidaya Bebek Mandarin, Saksikan Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!

Widi Agustian , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |15:46 WIB
Hoax Info Tawuran hingga Budidaya Bebek Mandarin, Saksikan Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!
Hoax info tawuran hingga budidaya bebek mandari di Okezone Updates. (Foto: Okezone)
A
A
A

OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

 BACA JUGA:

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita mengenai seorang teknisi Handphone di Bali, terpaksa harus berurusan dengan polisi usai menyebarkan informasi hoax. Ia mengunggah video tawuran massal yang menelan korban jiwa.

Ia juga meminta warga untuk berhati-hati atas kejadian tersebut. Padahal informasi itu tidak benar adanya dan membuat warga resah.

 BACA JUGA:

Selain berita penangkapan pemuda penyebar hoax, juga ada ide bisnis menarik dari seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan. Ia mengembangkan bisnis budidaya bebek Mandarin yang berbentuk unik.

Halaman:
1 2
      
