Hoax Info Tawuran hingga Budidaya Bebek Mandarin, Saksikan Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita mengenai seorang teknisi Handphone di Bali, terpaksa harus berurusan dengan polisi usai menyebarkan informasi hoax. Ia mengunggah video tawuran massal yang menelan korban jiwa.

Ia juga meminta warga untuk berhati-hati atas kejadian tersebut. Padahal informasi itu tidak benar adanya dan membuat warga resah.

Selain berita penangkapan pemuda penyebar hoax, juga ada ide bisnis menarik dari seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan. Ia mengembangkan bisnis budidaya bebek Mandarin yang berbentuk unik.