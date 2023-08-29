Kisah Brigjen Agustinus Purboyo, Anak Penjual Sayur yang Kini Jabat Dirjianbang Secapa AD

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap 75 Perwira Tinggi TNI baru-baru ini. Mutasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/953/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Mutasi dan promosi jabatan itu mencakut tiga matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Rinciannya, dari 75 pati yang dimutasi itu, sebanyak 27 Pati berasal dari Angkatan Darat (AD), 33 Pati TNI Angkatan Laut (AL), dan 15 Pati TNI Angkatan Udara (AU).

Salah satu Pati yang terkena mutasi adalah Direktur Doktrin (Dirdok) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Kodiklatad) Brigjen TNI Agustinus Purboyo. Ia akan menggantikan Brigjen TNI Akhmad Yani di Dirjianbang Secapa AD, usai digeser menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

Sedangkan, jabatan Dirdok Kodiklatad akan dijabat oleh Danrem 033/WP (Tanjungpinang) Kodam I/Bukit Barisan Brigjen TNI Yudi Yulistyanto.

Perjalanan karier Brigjen TNI Agustinus Purboyo

Brigjen TNI Agustinus Purboyo mengawali karier militernya sebagai Pama Pussenkav (1992). Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992 ini berasal dari kecabangan Kavaleri. Ia pun sempat dipercaya sebagai Danton Denkav 1/MTC Kodam VI/Tanjungpura (1993).

Pria kelahiran 15 Agustus 1970 ini kemudian digeser menjadi Kaspri Pangdam Jaya/Jayakarta (2008). Kariernya terus meroket saat menjadi Komandan Batalyon Kavaleri 7/Sersus Kodam Jaya pada 2009.

Setelah itu, dia dipercaya menjabat Komandan Kodim 0501/Jakarta Pusat pada 2011. Lalu, pada 2012 dia digeser menjadi Pabandya-2/Bujuk Spaban V/Bindok Sopsad, sebelum menjabat Asrendam IX/Udayana pada 2014.