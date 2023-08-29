Warga Aceh Tewas Dianiaya Oknum Paspampres, TNI: Sebenarnya yang Diculik 2 Orang

JAKARTA - Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar mengungkap, selain Imam Masykur (25), tiga oknum TNI menculik dan menganiaya satu orang lainnya. Namun ia dibuang di sekirar Tol Cikeas.

"Sebenarnya yang diculik itu dua orang, tapi yang 1 dilepas di sekitar Tol Cikeas. Korban ini kondisinya sudah agak napas juga susah, karena ketakutannya korban yang satu lepas," kata Irsyad di Pomdam Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023).

Irsyad menjelaskan, korban pun sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus penculikan dan penganiayaan Imam Masykur hingga tewas.

Selain tiga oknum TNI, ada satu warga sipil yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Adapun tiga anggota TNI, yakni Praka RM dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Praka HS dari kesatuan Direktorat Topografi dan Praka J dari Satuan Kodam Iskandar Muda.

Ketiganya ditahan di Pomdam Jaya, sedangkan tersangka sipil yang merupakan kakak ipar Praka RM diproses dan ditahan di Polda Metro Jaya.