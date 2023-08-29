Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Danpomdam Jaya: Video Viral Imam Masykur Dipukuli Oknum Paspampres Hoaks!

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |16:21 WIB
Danpomdam Jaya: Video Viral Imam Masykur Dipukuli Oknum Paspampres Hoaks!
Ilustrasi hoaks (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar menegaskan, video yang viral di sosial media berisi pemukulan Imam Masykur adalah hoaks alias bohong.

"Nah (video) itu bukan, itu hoaks itu, tidak ada kaitannya dengan ini. Bukan salah satu saksi atau pun korban," kata Irsyad di Pomdam Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023).

Diketahui, video pemukulan pria dengan punggung bercucuran darah viral di sosial media. Hal itu beriringan dengan terungkapnya penculikan dan penganiayaan warga Aceh bernama Imam hingga tewas.

Bahkan, video itu juga sempat diunggah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, dengan keterangan "Berakhir meninggal, sedih banget. Salah apa ini orang sampe dihajar demikian. Kejadian pastinya di mana belum diketahui. Mohon bantuan semua untuk pencarian lokasi," tulis Ahmad Sahroni melalui akun @ahmadsahroni88, Minggu 27 Agustus 2023.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari mengimbau agar semua pihak tidak mudah terpengaruh video yang tersebar luas di media sosial. Sebab, belum bisa dipertanggungjawabkan.

Diketahui, Imam merupakan korban penculikan dan penganiayaan oleh tiga oknum TNI. Yakni, Praka Riswandi manik (RM) dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Praka HS dari kesatuan Direktorat Topografi dan Praka J dari Satuan Kodam Iskandar Muda. Saat ini, ketiganya telah ditahan di Pomdam Jaya.

Halaman:
1 2
      
