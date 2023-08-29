Advertisement
Paspampres Bunuh Warga Aceh, 6 Pelaku Berhasil Ditangkap Aparat Gabungan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |16:29 WIB
Paspampres Bunuh Warga Aceh, 6 Pelaku Berhasil Ditangkap Aparat Gabungan
Praka Riswandi Manik Oknum Paspampres yang Aniaya Warga hingga Tewas/ist
JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap tiga warga sipil terkait kasus penganiayaan dan pembunuhan warga Aceh, Imam Masykur (25). Ketiganya ialah Zulhadi Satria Saputra, AM dan Heri. Dalam kasus tersebut, total enam pelaku yang diamankan. Rinciannya, tiga warga sipil dan 3 oknum TNI.

"Total 3 orang sipil di tahan Polda Metro Jaya terkait kasus ini. Tim Polda Metro Jaya berkolaborasi bersama Pomdam Jaya," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, Selasa (29/8/2023).

Menurutnya, tersangka Zulhadi Satria Saputra merupakan kakak ipar anggota Paspampres Praka Riswandi Manik. Zulhadi dalam kasus tersebut berperan menjadi driver para tersangka.

"Yang bersangkutan berperan sebagai driver kendaraan pada saat perbuatan pidana terjadi," ujar Hengki Haryadi.

Sebelumnya, Pomdam Jaya telah menahan tiga orang anggota TNI pelaku penculikan dan penganiayaan Imam Masykur.

Salah satu tersangka adalah oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Praka Riswandi Manik, anggota Ta Walis 3/3/11 Ki C Walis Yonwalprotneg Paspampres. Sementara dua lainnya dari kesatuan Direktorat Topografi dan Satuan Kodam Iskandar Muda.

