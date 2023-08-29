Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aiman Widjaksono Ingatkan Juru Bicara Selebritis dan Zilenial Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |16:59 WIB
Aiman Widjaksono Ingatkan Juru Bicara Selebritis dan Zilenial Pentingnya Kemampuan Komunikasi
Aiman Witjaksono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jurnalis Senior, Aiman Widjaksono menyampaikan pentingnya para Juru Bicara (Jubir) Partai Perindo untuk meningkatkan wawasan dalam menghadapi wawancara media. Hal itu lantaran fungsi jubir sebagai garda terdepan Partai dalam menyampaikan program-program.

"Ini penting kenapa karena Perindo itu kan punya cita-cita yang luhur untuk Indonesia Sejahtera program-programnya juga bagus tapi sering terkendala dengan juru kampanye juru kampanye yang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menyampaikan pesan itu," kata Aiman kepada wartawan usai menyampaikan materi Pelatihan Jubir Selebritis dan Zilenial di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).

Menurut Aiman yang merupakan Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I itu mengaku, kebanyakan para Jubir menyampaikan narasi yang terlalu rumit sehingga pesan yang disampaikan ke pendengar tidak sampai dengan baik. Karena itu, dirinya meminta para Jubir untuk lugas menyampaikan pesan untuk ke depannya.

"Oleh karena itu pelatihan ini sangat penting sehingga pesannya enggak usah banyak-banyak tapi spesifik tertuju fokus sehingga apa yang ingin disampaikan ditangkap oleh publik sebagai suatu hal yang maksimal dan ketika ditangkap oleh publik itu kan yang disampaikan pasti yang bermanfaat secara ringan dan punya dampak positif bagi Indonesia," jelasnya.

