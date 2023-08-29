Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Benahi Kepolisian, Syarikat Islam: Jenderal Sigit Bawa Transformasi di Tubuh Polri

Wahab Firmansah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:13 WIB
Benahi Kepolisian, Syarikat Islam: Jenderal Sigit Bawa Transformasi di Tubuh Polri
Syarikat Islam Dukung Transformasidi Tubuh Polri/ist
A
A
A

 

JAKARTA – Instansi Polri beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik dengan sejumlah permasalahan. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pun bergerak cepat dengan berbenah diri untuk mewujudkan Polri Presisi dan terus bertransformasi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI) Hamdan Zoelva pun mengapresiasi kinerja Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Diantaranya terkait reformasi, transformasi kelembagaan, serta kultur yang lebih baik.

"Upaya Kepolisian harus didukung agar transformasi kelembagaan dan kultur menjadi lebih baik lagi,”ujar Hamdan Zoelva dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Syarikat Islam di Mega Mendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/8/2023).

“Kami apresiasi Kapolri yang sudah bisa membawa arah transformasi ditubuh kepolisian seperti sekarang di tengah perubahan dan tantangan yang ada," sambungnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, ini menambahkan, saat menjadi anggota DPR di zaman awal Reformasi, era Presiden Abdurachman Wahid (Gus Dur) dan Wapres Megawati, dirinya ikut menginisiasi reformasi kelembagaan Polri yang terpisah dari struktur ABRI pada waktu itu.

"Ke depan kami akan terus mendukung agar program Presisi dalam upaya reformasi budaya dan kultur perilaku etik anggota Polri terus diperhebat pelaksanaannya di lapangan,”ujarnya.

Halaman:
1 2
      
