HOME NEWS NASIONAL

Setuju Haji Sekali Seumur Hidup, DPR: Bisa Kurangi Antrean!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:26 WIB
Setuju Haji Sekali Seumur Hidup, DPR: Bisa Kurangi Antrean!
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendukung wacana ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Menurutnya, jika kebijakan ini benar dilakukan, maka antrean keberangkatan haji dapat berkurang sekaligus memberi kesempatan bagi mereka yang belum menjalankan ibadah haji.

"Sebetulnya, menurut ajaran agama Islam, kewajiban haji itu hanya satu kali seumur hidup. Saya setuju larangan naik haji bagi yang sudah berangkat haji, kecuali bagi petugas yang memang melayani jamaah haji,” kata Ace, Selasa (29/8/2023).

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan usulan tentang larangan haji lebih dari satu kali bagi masyarakat Indonesia. Wacana tersebut muncul sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memotong antrean keberangkatan ibadah haji yang begitu panjang.

Alasan lainnya juga dilihat dari segi syar'i di mana para ulama sepakat bahwa ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup sehingga prioritas berangkat haji akan diberikan kepada masyarakat yang belum berangkat. Ace setuju dengan pendapat tersebut.

“Selain untuk mengurangi antrean, tentu untuk memberikan kesempatan bagi muslim Indonesia lain yang belum mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah haji,” ujarnya.

Bukan hanya itu, Ace pun berpendapat wacana pembatasan naik haji juga akan mengurangi tekanan pada pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Apalagi, pada penyelenggaraan haji tahun 2023 ini banyak masalah yang dihadapi para jamaah Indonesia.

"Dari penyelenggaraan tahun ini, memang banyak yang perlu diperbaiki dalam tata penyelenggaraan haji Indonesia. Dengan adanya wacana berhaji sekali seumur hidup, kita berharap penyelenggaraan ibadah haji berikutnya dapat lebih baik,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
