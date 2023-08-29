Jokowi Beri Luhut Jabatan Baru, Pimpin Penanganan Polusi di Jakarta

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Demikian diutarakan Menteri LHK Siti Nurbaya usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.

"Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin oleh Menko Marinves," kata Siti di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden Jokowi, kata Siti, juga menginstruksikan untuk melakukan penanaman pohon besar oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

"Presiden juga menegaskan untuk bisa mulai dilakukan penanaman pohon-pohon yang besar oleh semua stakeholders termasuk kantor pemerintah kemudian masyarakat dan dunia usaha juga di gedung-gedung atau di teras-teras gedung-gedung yang besar,"ungkapnya.

"Jadi kita perlu tanam sebanyak-banyaknya tadi saya juga diarahkan kalau perlu jarak tanamnya diatur jangan seperti biasa 3x1 misal tapi cukup 1x1 dan lain-lain,"lanjut Siti.

Dalam kesempatan itu, Siti juga melaporkan kepada Presiden Jokowi saat ini sudah ada 100 anggota tim untuk penegakan hukum polusi udara.