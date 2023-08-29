2 Hari Lagi Menuju Kemeriahan Malam Puncak Penghargaan Indonesia Awards 2023 dan Launching iNews Media Group, LIVE di iNews

JAKARTA - Dalam 2 hari yang akan datang, tepatnya Kamis (31/8/2023), Indonesia akan menyambut momen bersejarah dengan Launching iNews Media Group dan malam puncak ajang penghargaan bergengsi, Indonesia Awards 2023. Acara yang dinanti-nantikan ini akan menjadi sorotan utama, menghargai dedikasi dan prestasi para insan pemberitaan, olahraga dan hiburan di seluruh negeri.

Indonesia Awards 2023 merupakan puncak apresiasi tertinggi bagi mereka yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam dunia pemberitaan, olahraga dan hiburan. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras dan komitmen mereka dalam membawa informasi, hiburan serta semangat bagi masyarakat. Para pemenang dalam setiap kategori nominasi, yakni Atlet Terfavorit, Pelatih Berprestasi Terfavorit, Selebritis Terfavorit dan Konten Kreator Terfavorit akan diumumkan berdasarkan hasil voting pemirsa.

Namun, Indonesia Awards 2023 bukanlah sekadar penghargaan. Acara ini juga menjadi panggung bagi Launching iNews Media Group, entitas media terbaru yang telah membuktikan diri sebagai news TV peringkat pertama di Indonesia. iNews Media Group hadir dengan visi yang lebih besar, berita yang lebih lengkap dan kekuatan yang lebih tangguh. Melalui perubahan dan peningkatan ini, iNews Media Group ingin memberikan dampak yang lebih besar lagi bagi penyebaran informasi yang akurat dan bermakna.

Indonesia Awards 2023 dan Launching iNews Media Group menggambarkan komitmen tak henti-hentinya dalam menghadirkan berita yang kredibel, liputan olahraga yang mendalam dan hiburan yang menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, iNews Media Group siap menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita-berita berkualitas dan konten-konten menarik enam grup media besar, yaitu Okezone Group, SINDOnews Group, iNews Group, idxchannel Group, Celebrities Group, dan Sports Group. Setiap grup terdiri dari gabungan 4 platform media sekaligus yaitu media online, TV, radio, serta media sosial.