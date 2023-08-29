Jokowi hingga Ganjar Blusukan ke Pasar Pekalongan, Kapolri Sigit Jadi Juru Fotonya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan blusukan di Pasar Grogolan, Pekalongan Selasa (29/8/2023).

Momen tersebut diunggah oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana pada akun Instagramnya.

Blusukan ke pasar tersebut dilakukan Jokowi usai membuka Muktamar Sufi Internasional tahun 2023. "Blusukan bareng ke Pasar. Cek harga," kata Ari dikutip dari akun Instagramnya.

Nampak dari foto yang diunggah tersebut, Jokowi memakai kemeja putih. Ganjar mengenakan batik bermotif putih biru dan Prabowo mengenakan kemeja putih panjang.

Dalam foto yang diunggah tersebut juga terlihat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo nampak memfoto Jokowi, Ganjar dan Prabowo saat blusukan bersama di pasar tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan pembukaan Muktamar Sufi Internasional tahun 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah pada siang hari ini Selasa (29/8).