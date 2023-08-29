Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tiga Oknum TNI Penganiaya Pemuda Aceh Ternyata Satu Angkatan, Aksi Pelaku Terencana

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |19:09 WIB
Tiga Oknum TNI Penganiaya Pemuda Aceh Ternyata Satu Angkatan, Aksi Pelaku Terencana
Tiga oknum TNI penyiksa Imam Masykur ternyata satu angkatan/Foto: Istimewa
JAKARTA - Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar mengungkapkan, tiga oknum TNI pelaku penculikan dan penganiayaan pemuda Aceh, Imam Masykur (25), merupakan satu angkatan.

Ketiganya, ungkap Irsyad, yakni Praka RM dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Praka HS dari kesatuan Direktorat Topografi, dan Praka J dari Satuan Kodam Iskandar Muda.

"3 tersangka TNI ini satu angkatan yang mereka juga latar belakangnya juga adalah orang-orang dari Aceh. Yang sama-sama berdinas dan berada di Jakarta," ujar Irsyad di Pomdam Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023).

Selain hal tersebut, Irsyad juga menjelaskan karena satu angkatan, ketiga oknum tersangka TNI ini mudah berkomunikasi dan merencanakan upaya penculikan dan penganiayaan tersebut.

"Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan terencana untuk penculikan dan pemerasannya, mereka itu memang dari kelompok orang yang sama," ujarnya.

Lebih lanjut, selain Imam, Irsyad mengatakan ada satu korban lagi yang sempat diculik.

"Sebenarnya yang diculik itu dua orang tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas. Itu korban dilepas karena mendapati korban kondisinya nafas juga susah karena ketakutannya. Nah itu kita periksa sebagai saksi," ujarnya.

