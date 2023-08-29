Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Akui DPR Belum Maksimal dalam Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |19:17 WIB
Puan Akui DPR Belum Maksimal dalam Perjuangkan Aspirasi Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui kinerja lembaganya belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Kendati demikian, ia memastikan DPR akan terus berjuang memberikan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat melalui fungsi dan kewenangannya.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna khusus dalam rangka peringatan HUT ke-78 DPR yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/8/2023).

"DPR menyadari bahwa belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi kebutuhan rakyat yang diwakilinya,” kata Puan.

“Tetapi DPR berharap agar masyarakat di daerah mengetahui bahwa DPR senantiasa terus mengupayakan penyerapan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya,” ujar dia.

Sebelumnya, Puan pun merinci total jumlah aspirasi dan pengaduan yang diterima DPR selama satu tahun belakangan, yang turut dicatat dalam Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023. Aspirasi dan pengaduan masyarakat tersebut disampaikan secara tertulis, baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI.

“Sejak tanggal 16 Agustus 2022 hingga 25 Juli 2023, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 4.603 surat fisik dan 255 surat melalui website,” ujarnya.

