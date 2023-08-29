Hadir di Muktamar Sufi Internasional, Ganjar Pranowo Dekat dengan Ulama

JAKARTA - Dalam rangkaian agenda Muktamar Sufi Internasional yang berlangsung di Pekalongan, Jawa Tengah pada 29-30 Agustus 2023, calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, hadir bersama para ulama sufi.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, M. Nabil Haroen, kedekatan Ganjar dengan para ulama bukan hal baru. Selama menjabat sebagai Gubernur Jateng, Bacapres Partai Perindo itu sering sowan ke beberapa ulama.

"Ganjar Pranowo itu pemimpin yang dekat dengan ulama dan kiai. Ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar sering sowan dan silaturahmi ke beberapa ulama," katanya, Selasa (29/8/2023).

Bahkan, Ganjar dikenal dekat dengan Allahu yarham Kiai Maimun Zubair Sarang. Ganjar Pranowo, lanjut Nabil, sering mendapat pesan-pesan khusus dari kiai, dan mendengarkan petuahnya. Hal ini, juga kemudian berdampak pada kebijakan publik.

Tak hanya itu, keluarga besar Ganjar Pranowo disebut juga berasal dari kalangan pesantren dan kiai NU. Kiai Hisyam Kalijaran Purbalingga, kakek dari Ning Atikoh, istri Ganjar Pranowo, merupakan kiai NU dan pejuang ulama.

"Jadi jelas bahwa keluarga inti Mas Ganjar juga dekat sekali dengan tradisi Nahdlatul Ulama," ujarnya.

Lebih jauh Nabil mengatakan bahwa, Ganjar Pranowo visi dan kebijakannya berpihak kepada santri. Selama ini Ganjar dikenal sebagai sosok yang mengabdikan diri untuk berjuang bersama-sama di pemerintahan, politik dan kepemimpinan.