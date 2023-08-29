Relawan Bacapres Lain Alihkan Dukungan ke Ganjar, Perindo: Bukti Track Record Baik

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengapresiasi dukungan dari relawan "PS19" kepada Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo.

Banyaknya dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah itu menjadi bukti Ganjar merupakan pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depan.

Sebelumnya relawan yang tergabung dalam "PS19" mendukung Prabowo Subianto. Kini, sejak beralih dukungan Relawan "PS19" ini kemudian mengganti nama kelompoknya menjadi "GP24".

"Peralihan dukungan relawan Prabowo Subianto ke Ganjar Pranowo menjadi tanda bahwa masyarakat Indonesia meyakini bahwa Ganjar Pranowo dapat memimpin Indonesia ke arah lebih baik," kata Ike kepada wartawan, Selasa (29/8/2023).

Ike -- yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 itu -- menilai, Ganjar merupakan pemimpin yang mempunyai track record bagus. Ganjar tercatat pernah menjadi anggota DPR RI, dan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode.

"Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan, kematian ibu dan bayi, stunting, membangun banyak sekolah, hingga memberikan banyak beasiswa kepada anak-anak kurang mampu," jelas Ike.