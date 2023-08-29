Alasan Pembubaran BPUPKI 7 Agustus 1945, Berperan Penting untuk Kemerdekaan Indonesia

JAKARTA - Alasan pembubaran BPUPKI 7 Agustus 1945 menjadi salah satu kepingan puzzle yang sangat menarik dalam sejarah Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (29/8/2023), salah satu langkah penting menuju Indonesia merdeka adalah pembentukan BPUPKI. Mereka merintis berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya badan ini kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan perannya oleh PPKI yang membahas dengan lebih objektif.

Latar belakang di akhir tahun 1944, Jepang mulai terdesak di Perang Asia Timur Raya. Kekalahan demi kekalahan yang dialaminya membuat pasukan Jepang memilih untuk meminta bantuan pada Indonesia dengan iming-iming memberikan kemerdekaan.