Momen Jokowi Menunjuk Ganjar di Depan Prabowo saat Blusukan ke Pasar

PEKALONGAN - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto blusukan bareng ke Pasar Grogolan Baru, Pekalongan, pada Selasa (29/8/2023). Keduanya ikut serta menemani presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terdengar saat berada di pasar, warga meneriakan nama Ganjar, Prabowo hingga Jokowi bergantian. Lalu, di tengah kerumunan Ganjar mengajak Prabowo untuk saling berjabat tangan yang membuat suasana pasar makin ramai teriakan warga.

Usai kedua berjabat tangan, Jokowi terlihat mengarahkan jari telunjuknya ke Ganjar Pranowo. Terlihat Jokowi juga melebarkan senyumannya ke arah ratusan orang yang berada di pasar saat menunjukkan tangannya ke Ganjar.

Blusukan Jokowi ke Pasar Grogolan itu berlangsung sekitar 30 menit. Dalam kunjungan itu, Jokowi turut juga didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Warga pun semakin antusias saat Jokowi memberikan kaos dan paket sembako itu. Bahkan, Paspampres yang membentuk pagar betis hampir tak kuat menahan antusiasme warga.