HOME NEWS NASIONAL

Munas dan Konbes Pastikan NU Istiqamah Dampingi Umat

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |21:04 WIB
Munas dan Konbes Pastikan NU Istiqamah Dampingi Umat
PBNU/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - PBNU telah memberi "surat tugas" kepada Pengasuh Ponpes Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, K.H. Lukman Hakim Hamid untuk menjadi tuan rumah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023, Selasa (29/8/2023) .

Di pesantren ini, perhelatan akbar para ulama akan dibuka. Lewat forum ini pula, NU akan meneguhkan sikap istiqamah dalam mendampingi umat, agar selamat, terutama saat melewati era disrupsi, sehingga mampu memenangi masa depan.

 BACA JUGA:

Adalah Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf yang menyerahkan surat penunjukan. Lewat surat itu, Ponpes Al Hamid dapat amanat "ketempatan" acara pembukaan agenda dimaksud.

Selebihnya, semua rangkaian kegiatan Munas dan Konbes, akan dipusatkan di Asrma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Di asrama ini, semua peserta akan bersidang dan menginap.

 BACA JUGA:

Kepada pers yang menemuinya usai menghadap Gus Yahya dan jajaran PBNU, Kiai Lukman Hakim Hamid menyampaikan rasa syukur.

"Syukur dipercaya PBNU untuk menjadi tempat pembukaan Munas dan Konbes," katanya di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164, Jakarta.

Kiai Lukman menyampaikan bahwa pihaknya merasa bersyukur dan bahagia karena berharap berkah para kiai.

"Kita sangat bersyukur sekali karena biar bagaimanapun kita mengambil barakahnya para masyayikh dan bahagia punya andil di NU," ujarnya.

Kiai Lukman menegaskan bahwa tuan rumah Munas dan Konbes 2023 ini dilakukan bersama PWNU DKI Jakarta. "Kami tidak sendiri bersama PWNU DKI. Kita di sana cuma untuk pembukaannya saja," ujarnya.

Adapun kegiatan lainnya, seperti sidang-sidang komisi dan penginapan peserta dari seluruh Indonesia akan dipusatkan di Asrama Haji Pondok Gede. Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta KH Syamsul Ma'arif menyampaikan rasa senangnya ditunjuk menjadi tuan rumah agenda penting NU ini.

Halaman:
1 2 3
      
