HOME NEWS NASIONAL

Gandeng Polisi Tiongkok, Polri Tangkap Pelaku Love Scamming di Batam

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |21:15 WIB
Gandeng Polisi Tiongkok, Polri Tangkap Pelaku <i>Love Scamming</i> di Batam
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) melakukan join operation dengan Ministry of Public Security of Republik Rakyat Tiongkok (RRT), melakukan penangkapan pelaku tindak pidana love scamming di Komplek Cammo Industrial Park Simpang Kara, Kepulauan Riau.

"Polri melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) melakukan join operation penangkapan pelaku love scamming di Kepulauan Riau pada hari ini," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho kepada awak media, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Sandi menjelaskan, kegiatan penangkapan ini juga melibatkan personel dari Ministry of Public Security of China sebanyak delapan orang.

Lebih lanjut, Sandi menuturkan, para pelaku love scamming diduga merupakan warga RRT yang berbasis di Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Pelaku WNA RRT dengan rincian jenis kelamin 83 orang laki-laki dan 5 orang jenis kelamin perempuan ditangkap di daerah Cammo Industrial Park Simpang Kara," ujar Sandi.

Sandi menuturkan, sejauh ini dari hasil penyelidikan sementara para korban love scamming berada di China. Namun para pelaku beroperasi di Indonesia. Saat ini sedang didalami oleh Interpol dan Polda Kepulauan Riau (Kepri) apakah ada korban Warga Negara Indonesia (WNI).

